Vrouw en haar ex veroordeeld voor wederzijds partnergeweld

Ieper - Een man en een vrouw van Rwandese origine zijn donderdag door de correctionele rechtbank van Ieper veroordeeld tot respectievelijk een jaar en zeven maanden celstraf met uitstel voor wederzijds partnergeweld. De situatie escaleerde dermate dat de vrouw de man heeft aangevallen met zoutzuur.

Bij de lokale politie in Wervik stond het gezin al langer bekend. Het koppel zou kampen met een alcoholprobleem en ging elkaar regelmatig te lijf. Enkele maanden geleden was het opnieuw zover. Volgens de man viel de vrouw hem aan met een wijnglas, maar volgens de vrouw was hij eerst op het glas gevallen en heeft hij haar daarna met de scherven bewerkt.

Voor deze feiten kreeg de man donderdag een jaar celstraf met uitstel en een boete van 800 euro. De vrouw kreeg zeven maanden en 400 euro boete. Zij stelde zich ook burgerlijke partij namens haar zoon waardoor de eerste beklaagde haar 200 euro morele schadevergoeding moet betalen.

De rechter legde beiden ook een contactverbod op. Een goed idee, volgens de advocaat van de vrouwelijke beklaagde. Want deze zomer liep het volledig uit de hand tussen de twee. Op 24 juni viel de vrouw haar ex aan met zoutzuur. Volgens de advocaat van de vrouw werd de vrouw jarenlang geterroriseerd waardoor het haar te veel werd. De man probeerde regelmatig om binnen te dringen in de woning van zijn ex. Voor de aanval met zoutzuur zal de vrouw zich later voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.