Autohandelaar: “Scheidsrechter Delferière kreeg inderdaad procentje korting op wagen dankzij makelaar”

Er raken meer details bekend over de band tussen scheidsrechter Sébastien Delferière en makelaar Dejan Veljkovic. Die laatste kwam in Aalst regelmatig over de vloer bij een bepaalde garage. Aan TV Oost bevestigt garagehouder François Thoen dat hij de makelaar kent én dat die met Delferière een auto kwam kopen.

“Hij raadde de garage aan bij kennissen. Veljkovic belde me toen op en dan dat hij langskwam met een kameraad. Ik heb dan inderdaad een offerte gemaakt voor Volkswagen Tiguan. Delferière heeft die auto zelf betaald. Een gigantische korting? Nee, wel 1% extra. Op een bedrag van 30.000 euro is dat 300 euro, dus veel is dat niet.”

“Ik ken Veljkovic nog van in zijn periode bij Eendracht Aalst. Hij kwam geregeld langs, ook met mensen buiten de voetbalwereld. Hij heeft (huidig Genk-trainer, nvdr) Philippe Clement ooit aanbevolen hier een Audi voor zijn vrouw te komen bestellen. Of zij ook dat procentje korting heeft gehad? Dat denk ik niet.”

Clement ontkent: “Bij die verkoop was geen makelaar betrokken”

Clement benadrukte in een reactie aan onze redactie dat hij niets te maken heeft met de praktijken van makelaar. “Dit verhaal klopt niet”, zegt de trainer van Genk. “Ik ben zeven jaar geleden als speler van Beerschot een auto voor mijn vrouw gaan kopen in die garage, dat klopt. Andere spelers hadden mij aangeraden daar eens langs te gaan omdat ik er wellicht extra korting kon krijgen aangezien de garagist een supporter van Club was. Ik heb verschillende garages bezocht en die kwam er inderdaad het goedkoopst uit. Ik heb daar dus wel een auto gekocht maar ik was er alleen. Niet in het bijzijn van iemand anders, laat staan een makelaar. Wie mij kent, weet dat ik me van die wereld ver weg houd. Het is hoogst ongelukkig dat ik hierin betrokken word.”