Eerste smartphone met vier camera’s op de achterkant op komst

Brussel - De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung heeft donderdag een nieuwe smartphone voorgesteld die vier camera’s telt aan de achterzijde, een primeur.

De nieuwigheid is niet voorbehouden voor het topgamma van Samsung. Het toestel, de Galaxy A9, situeert zich in het middengamma van de fabrikant. De A9 gaat in november in de verkoop in ons land.

Naast de vier lenzen achteraan, is er ook een camera vooraan. Aan de achterkant is er de hoofdcamera (24 megapixel), een optische zoom, een dieptelens en tot slot een breedbeeldlens. Die laatste laat volgens Samsung toe om foto’s te trekken van een scène, exact zoals het menselijke oog die waarneemt. Het toestel gebruikt ook artificiële intelligentie om bij het nemen van een foto scènes en situaties snel te herkennen voor de instellingen.

Vorige maand kwam de Amerikaanse concurrent Apple met de nieuwste iPhones en bijhorende nieuwigheden op de proppen. Die toestellen situeren zich in een hogere prijsklasse. En de Chinese concurrent Huawei stelt volgende week de Mate 20 Pro voor in zijn hogere gamma. Samsung lanceerde in augustus nieuwe toestellen in de topklasse.