Kompany reageert scherp op Belgisch voetbalschandaal: “Nauwe link met mensen- en drugshandel en prostitutie”

Vincent Kompany is een man met een mening en dus liet de Rode Duivel in een interview met VTM Nieuws zijn licht schijnen over het voetbalschandaal dat door ons land raast. Hij is bijzonder hard voor de makelaarswereld.

“Op dit moment is het te vroeg om echt over individuen te hebben”, aldus de verdediger bij Manchester City bij VTM Nieuws. “Maar als je het hebt over de voetbalsector, kan je niet verrast zijn. De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie. Er zijn veel goede mensen, maar ook veel slechte.”

“Wat ik niet begrijp, is dat het internationaal niet helemaal transparant is. Er wordt toch gespeculeerd over lonen van spelers, dat het hen waarschijnlijk niet uitmaakt of hun loon bekend is. Maak het helemaal transparant zodanig dat iedereen zich moet verantwoorden voor hetgeen ze factureren.”