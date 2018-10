Twee lichamen gevonden in door storm weggespoelde auto in Franse Rivièra

De Franse hulpdiensten hebben donderdag in Sainte-Maxime in de Franse Rivièra twee lichamen gevonden in een auto, die door het hevige stormweer in zee was terechtgekomen.

In totaal werden vijf auto’s meegesleurd toen een lokale rivier overstroomde, zei het hoofd van het lokale bestuur, Jean-Luc Videlaine, aan omroep BFMTV.

De auto werd in de vroege ochtend teruggevonden liggend op zijn dak, op een vijftiental meter van het strand, aan de monding van de Garonnette. Die rivier scheidt de gemeenten Saint-Maxime, dat ten noorden ligt van de bekende badplaats Saint-Tropez, en Roquebrune-sur-Argens.

Aan boord werden de levenloze lichamen van een man een vrouw aangetroffen, die de verdrinkingsdood stierven. Over hun identiteit en leeftijd werd niet gecommuniceerd. Het is ook nog niet duidelijk op welke plek hun auto precies in het water belandde.

Het zuidoosten van Frankrijk wordt sinds woensdag geteisterd door erg hevig onweer.