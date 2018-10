Instituut Tropische Geneeskunde test nieuwe behandeling tegen lepra

Antwerpen - Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen leidt een klinische studie op bijna 150.000 mensen die in contact zijn gekomen met leprapatiënten. Het doel is om de ziekte in twee van de meest getroffen landen, de Comoren en Madagaskar, te stoppen.

Met Europese steun zal het ITG een studie leiden in dorpen op de Comoren en in Madagaskar. De dorpen worden ingedeeld in vier studieluiken. Afhankelijk van het luik krijgen verschillende groepen contactpersonen van leprapatiënten een behandeling met het antibioticum rifampicine. In totaal zal het onderzoek 144.000 contacten evalueren, over een periode van vier jaar waarin jaarlijks een evaluatie plaatsvindt.

“Ondanks stevige inspanningen om de ziekte onder controle te brengen, blijven de Comoren en Madagaskar worstelen met veel lepragevallen”, zegt Bouke de Jong van het ITG, die de studie leidt. “We willen achterhalen welke preventieve behandelmethode het meest effectief is om deze slopende ziekte te stoppen.” In de Comoren ligt het aantal lepragevallen, met 3,3 geregistreerde gevallen per 10.000 inwoners, bij de hoogste ter wereld. Voor Madagaskar is dat 0,84. Wereldwijd komt lepra nog in 150 landen voor.

Naast het hoofdonderzoek plannen de partners in de studie, waaronder Damiaanactie, ook deelonderzoeken. Zo zal er een antropologische studie naar de aanvaardbaarheid van de interventies gedaan worden, een veldtest om antilichamen op te sporen en een moleculair onderzoek naar de bacteriën. Het rekruteringsprogramma van proefpersonen start begin 2019.