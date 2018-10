Vijftien jaar cel gevorderd voor fatale overval op binnenschipper

Antwerpen - Het Antwerpse hof van beroep heeft zich donderdag gebogen over de fatale overval op binnenschipper Leonard Govaert (62) uit Merksem. Van de oorspronkelijk zes beklaagden vecht enkel Ruslan A. (32) zijn veroordeling aan. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg: vijftien jaar cel.

Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning aan de Jos De Swertstraat in Merksem. Het slachtoffer was gekneveld, het huis was overhoop gehaald en onder meer zijn tv, gsm, tablet en stereoketen waren verdwenen. De buurvrouw had in de nacht van 5 op 6 april geroep gehoord en had spullen horen vallen. Alles wees in de richting van een gewelddadige overval. Govaert was daar zo gestresseerd van geraakt dat zijn hart het begeven had.

Van de entourage van het slachtoffer vernamen de speurders dat zijn poetsvrouw hem geregeld allerlei smoesjes had verteld om geld van hem los te krijgen. Uit verder onderzoek bleek dat ze in de weken voor de overval veel contact had met een cafébaas voor wie ze nog gewerkt had. Hij had de vier uitvoerders geronseld, die via de telefoongegevens en het zendmastverkeer geïdentificeerd konden worden.

Pakje sigaretten

Eén van die vermeende uitvoerders is Ruslan A., maar hij ontkent iedere betrokkenheid. Zijn vingerafdruk werd nochtans op een pakje sigaretten aangetroffen dat op een tafel in de woning van het slachtoffer lag. Zijn gsm-nummer bevond zich ook onder de zendmast die dekking gaf aan het adres van de overleden binnenschipper.

“Dat pakje sigaretten werd het huis binnen gebracht door een andere beklaagde met wie mijn cliënt vaak contact had en dat gsm-nummer werd niet meer door hem gebruikt. Het beste bewijs daarvoor is dat het Franse gsm-nummer dat hij gebruikte, niet op dezelfde locatie was als het Belgische nummer”, pleitte advocaat Ergün Top.

De andere beklaagden berusten in hun veroordeling en waren niet in beroep gegaan. De cafébaas en de poetsvrouw hadden tien jaar cel gekregen, de uitvoerders ieder vijftien jaar.

Arrest op 30 november.