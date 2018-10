Reddingswerkers zoeken naar vermiste door overstromingen Sardinië

Zware regenval zorgt op vele plaatsen op Sardinië voor overstromingen. Een vrouw wordt sinds donderdagochtend vermist, meldt het Italiaanse persagantschap Ansa donderdag.

De vrouw was met de auto samen met haar familie op weg naar de hoofdstad Cagliari, toen zij en haar gezin onderweg verrast werden door een overstroming. Haar man en kinderen konden gered worden, maar naar de vrouw wordt nog gezocht.

Het publieke leven in en rond Cagliari ligt donderdag grotendeels stil. Op bevel van de gemeente blijven scholen, parken, musea, sportfaciliteiten en begraafplaatsen dicht. De Civiele Bescherming heeft voor donderdag ook gewaarschuwd voor bijzonder slechte weersomstandigheden. Dat gebeurde ook voor het Italiaanse vasteland, onder meer voor de regio Ligurië. Maar ondanks de hevige regen is de situatie daar wel onder controle, berichtte Ansa.

Woensdag stortte in de buurt van de stad Cagliari een snelwegbrug in door de hevige regenval. Er vielen geen slachtoffers, omdat de brug al afgesloten was voor verkeer nadat een verzakking in het wegdek was vastgesteld.