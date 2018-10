Politie pakt 33 verdachten op voor valse documenten en mensensmokkel

Brussel -

De Brussels federale gerechtelijke politie heeft een grote criminele organisatie ontmanteld die actief was in de handel in valse identiteitsdocumenten en mensensmokkel. Bij 38 huiszoekingen in het hele land zijn 33 verdachten opgepakt. 22 van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste 10 van hen onder aanhoudingsbevel en liet er 11 onder voorwaarden vrij. Die 21 mensen werden in verdenking gesteld voor mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid en gebruik van valsheid. De 22ste persoon werd vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.