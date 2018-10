Man die 78-jarige man doodreed in Blankenberge en wegvluchtte, mag beschikken

Blankenberge - In de zaak van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Blankenberge is de verdachte niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 78-jarige man overleed in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 15 uur in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Een 78-jarige man en zijn 76-jarige vrouw werden tijdens het oversteken aangereden door een wagen, waarna het voertuig de vlucht nam. Beide slachtoffers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is de man enkele uren later aan zijn verwondingen overleden. Het andere slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en liep lichtere verwondingen op.

De wagen die het ongeval veroorzaakte, werd niet veel later even verderop teruggevonden. Twee mensen werden opgepakt en verhoord. De vrouw mocht snel beschikken, toen bleek dat haar 49-jarige man achter het stuur zat. De bestuurder had geen alcohol gedronken.

Het parket besliste om niemand voor te leiden bij de onderzoeksrechter, waardoor dus ook de aanrijder mocht beschikken. De zaak zal uiteraard wel nog een staartje krijgen voor de Brugse politierechtbank.