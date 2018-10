“Nieuwe CO2-normen brengen 100.000 banen in gevaar bij Volkswagen”

Nieuwe strengere normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens brengen tot 100.000 banen in gevaar bij Volkswagen. Dat heeft de topman van het Duitse autoconcern Volkswagen donderdag verklaard, enkele dagen na een Europees akkoord over de kwestie.

“Een transformatie aan deze snelheid is erg moeilijk beheersbaar, omdat binnen tien jaar bijna een derde van ons personeelsbestand in productie, of 100.000 banen, geschrapt moet worden”, aldus VW-topman Herbert Diess in de Süddeutsche Zeitung.

De Europese lidstaten zijn dinsdag tot een akkoord gekomen over een daling van de CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens met 35 procent tegen 2030.

Ook woensdag liet de machtige Duitse sectorlobby VDA al weten dat het Europese akkoord “onrealistisch” is en “gevaarlijk voor de werkgelegenheid”.

Diess benadrukt donderdag dat de dreiging met banenverlies “geen chantage” is, “want onze bewering is gebaseerd op feiten”. “Een dergelijke drastische verlaging is een pijnlijke revolutie en geen gecontroleerde transitie”, aldus de topman.