Vrouw zwaar gehandicapt door cocktail van cocaïne en heroïne

Brugge - Zeven beklaagden hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun rol in een drugsdossier. Mireille V. (33) liet bijna het leven door een cocktail van cocaïne en heroïne. Het slachtoffer zal zwaar gehandicapt blijven, maar riskeert toch een jaar gevangenisstraf met uitstel.

In mei 2014 startte de politie een onderzoek naar de verkoop van cocaïne, speed, marihuana en xtc vanuit een tattooshop in Heist. Uitbater Valère V. (58) en zijn kompaan Peter D. (44) werden na een huiszoeking in juli 2014 ingerekend. Verder onderzoek bracht aan het licht dat V. zijn marihuana kocht bij een koppel uit Assenede. Uit twee oogsten van hun beperkte cannabisplantage verkochten de twintigers 470 gram cannabis door.

Op 9 augustus 2015 moest een 33-jarige vrouw in haar woning in Heist gereanimeerd worden. De boosdoener bleek een speedball, het gelijktijdig intraveneus toedienen van cocaïne en heroïne. De vrouw bevond zich lange tijd in een vegetatieve toestand en zal verlamd blijven. Ondertussen zou ze wel opnieuw een beetje kunnen praten. Het openbaar ministerie vorderde een jaar celstraf voor het aanschaffen, bezit en gebruik van drugs.

Schuldig verzuim

Voor diezelfde feiten riskeert haar partner Joery A. (41) drie jaar effectieve celstraf. Bovendien eiste het parket ook tien maanden cel voor schuldig verzuim. Net als Jonathan O. (31), die in totaal 14 maanden riskeert, wachtte hij volgens het openbaar ministerie veel te lang om de hulpdiensten te verwittigen. De verdediging pleitte dat A. zijn vriendin wél had geholpen, maar de situatie verkeerd had ingeschat. In 2016 werd de man uit Heist al veroordeeld tot acht jaar celstraf voor twee verkrachtingen met foltering. Voor geweld tegen zijn partner kreeg hij een jaar effectief.

Voor de dealers Valère V. en Peter D. vorderde het openbaar ministerie respectievelijk 37 en 40 maanden effectieve celstraf. Ze riskeren ook een verbeurdverklaring van in totaal ruim 30.000 euro. V. ontkent echter dat hij drugs leverde aan Joery A. en het slachtoffer. Ook voor de verkoop van speed en xtc werd de vrijspraak gevraagd.

De rechter doet uitspraak op 6 december.