Eden Hazard heeft goed nieuws voor Chelsea en dolt: “Of ik de beste speler van de wereld ben sinds het WK? Ja...”

De Rode Duivels staan vrijdag voor de opdracht om Zwitserland opzij te zetten in de Nations League. Maar kapitein Eden Hazard ziet het helemaal zitten. “We amuseren ons op het veld”, aldus Hazard op de persconferentie donderdag.

“De wedstrijd tegen Zwitserland is een belangrijke. De bondscoach wil echt winnen. Logisch, want de Nations League winnen, is ons hoofddoel. Het is de voorbereiding op het EK van 2020. Dan willen we nog beter doen en dat betekent de finale halen. Als we met onze beide voeten op de grond blijven, geraken we daar wel. We hebben veel plezier op het veld. Dit team is geen groep van dertien topspelers, wel van 26 topspelers. Dat zag je tijdens het WK tegen Engeland.”

Hazard is momenteel in topvorm. Hij scoorde al acht keer voor Chelsea. “Of ik de beste speler van de wereld ben sinds het WK? Ja. (Grijnst) Maar ik kan nog beter worden, hé. Qua statistieken was ik tot nu toe nooit beter. Maar in het spel voel ik dat het nog wat beter kan. Ik scoor vlot en deel goede passes uit, maar in bepaalde wedstrijden maakte ik toch fouten. Ik denk dus dat ik nog progressie kan maken. Mijn laatste seizoen bij Rijsel was heel goed, het tweede onder Mourinho en het eerste onder Conte ook, maar toen scoorde ik wel minder. Dat dat nu vaker gebeurt, heeft wat met geluk te maken en ook met de offensievere rol die ik krijg bij Chelsea, dichter bij het doel. Ik grijp mijn kansen en als je scoort, wil je dat steeds meer doen. Ook bij de Rode Duivels vind ik de jongste jaren makkelijker de weg naar het doel en ik wil de supporters met doelpunten blijven plezieren.”

?? "Eden, ben jij momenteel de beste speler ter wereld?"

??? "Ja!"



Sinds dit seizoen staat de Italiaan Maurizio Sarri bij Chelsea aan het roer. Bij Napels vormde die Dries Mertens om tot een te duchten centrumspits. “Hij houdt van offensief voetbal, wil het balbezit en dat past ook in mijn kraam”, vertelde Hazard. “Offensief mag ik doen wat ik wil, zolang ik defensief maar doe wat hij wil. Dat ik vandaag deze statistieken voor kan leggen is zeker mede aan hem en zijn systeem te danken, maar het is ook mijn eigen verdienste”, aldus Hazard, die deze week nog eens zijn liefde voor Real Madrid liet blijken.“Mijn toekomst? Daar heb ik nu al veel over gezegd, maar het is geen optie om te vertrekken in januari.”

Martinez: “Over Henry is er niets veranderd”

Ook bondscoach Roberto Martinez kwam aan het woord. Uiteraard kreeg hij vragen over Thierry Henry nu Leonardo Jardim ontslagen is bij AS Monaco.

“Er is niets nieuw, behalve dat het deze keer om Monaco gaat, de club waarvoor hij debuteerde”, verklaarde Martinez. “Maar ik kan jullie garanderen dat hij vrijdag tegen Zwitserland op de bank zal zitten. We gaan die wedstrijd goed voorbereiden, want ze is heel belangrijk voor ons. Nadien zullen jullie op een dag misschien gelijk krijgen over waar Thierry Henry heengaat.”

Dinsdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Nederland. Met Henry? “Jullie moeten me die vraag nog eens stellen na de wedstrijd tegen Zwitserland. Het belangrijkste op dit moment is de voorbereiding op die match, we willen ons niet laten afleiden. Na het duel met Zwitserland kunnen we er opnieuw over praten”, besloot Martinez.

“Elke speler kon normaal trainen. Sommigen volgden hun eigen routine, maar iedereen is in staat om vandaag te trainen. Zwitserland heeft enkele goede individuele talenten. We spelen tegen één van de beste ploegen uit Europa. We kijken er naar uit. Het is de eerste keer in Brussel sinds het WK. We willen onze fans nog eens plezieren. Het is ook de eerste keer sinds ik hier ben dat we eerste staan op de FIFA-ranglijst en we willen de verwachtingen inlossen. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Nations League.”

“Eden Hazard? Hij is al een hele tijd heel goed bezig”, aldus Martinez. “Hij is enorm consistent de laatste tijd. En dat was hij zelfs op het WK. Hij was top op wereldniveau. Hij won de competitie in Frankrijk, in Engeland twee keer, hij heeft al iets neergezet, maar nu is hij ook een leider op het veld. En is hij capabel om met één actie te beslissen.”