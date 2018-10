Derde topmakelaar opgepakt: Walter Mortelmans

Behalve spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic is met Walter Mortelmans een derde belangrijke spelersmakelaar opgepakt in operatie “Propere Handen”. Mortelmans (59) is bekend als zaakwaarnemer van spelers als Laurent Depoître (Huddersfield Town), Björn Vleminckx (Antwerp) en verschillende spelers bij Waasland-Beveren en KV Mechelen. Hij is een oudgediende in het gild van de spelersmakelaars. Tegenwoordig werkt hij samen met Thomas Troch en is hij nog steeds een van de belangrijkste spelers op de Belgische markt.