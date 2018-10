Trucker die politieman in Anderlecht doodreed had twee rijverboden

Brussel - De vrachtwagenchauffeur die woensdag in Anderlecht een fietsende politieagent aanreed, had twee rijverboden opgelopen. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Naar eigen zeggen was de chauffeur nog niet op de hoogte van die rijverboden, die uitgesproken werden door de politierechtbank van Halle of Vilvoorde. Het Brusselse parket trok naar aanleiding van het ongeval wel zijn rijbewijs in voor een periode van 15 dagen.

Het ongeval vond woensdagnamiddag rond 15.40 uur plaats in de Wayezstraat. Een 28-jarige politieman was er na zijn diensturen met de fiets op weg naar huis toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De jonge agent overleefde die aanrijding niet.

Het Brusselse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste omstandigheden en oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Ook werden de gsm van de chauffeur, de vrachtwagen en de tachograaf van de vrachtwagen in beslag genomen.

De vrachtwagenchauffeur bleek niet onder invloed van drugs of alcohol maar had recent wel twee rijverboden opgelopen, na evenveel veroordelingen door de politierechtbank van Halle of Vilvoorde.

Ik wist het niet

“De man zelf houdt voor dat hij niet op de hoogte was van die rijverboden”, zegt Marie Verbeke, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. “Dat zou betekenen dat hij niet aanwezig was bij de uitspraak of dat de vonnissen nog niet betekend werden. Voor welke overtredingen hij die rijverboden had opgelopen, is ons ook niet bekend. In ieder geval was hij op het moment van het ongeval nog in het bezit van zijn rijbewijs. Dat is nu wel ingetrokken door het parket.”