Documentairemakers filmen lawine die nadien recht op hen afkomt: “We hebben veel geluk gehad”

Een Spaanse filmcrew is op de Karakoram, een gebergte in Pakistan, door het oog van de naald gekropen. Toen Paco Roses samen met zijn collega’s een lawine aan het filmen was, kwam de groep te laat tot het besef dat ook zij zouden getroffen worden. Vluchten was niet meer mogelijk, maar met wat geluk konden ze alsnog overleven.

Wanneer de beelden exact werden opgenomen, maakt het filmpje niet duidelijk. Wel is geweten dat het materiaal werd gedraaid voor 1000 Cups Of Tea, een documentaire over hun twee weken durende tocht door het afgelegen gebied in het noorden van Pakistan.

“We hoorden plots een luid en krachtig lawaai aan de andere kant van de gletsjer”, vertelde Roses over het schokkende moment. “Aanvankelijk maakten we ons geen zorgen omdat de lawine best ver weg was. Maar binnen een paar seconden was ik er zeker van dat we getroffen zouden worden.”

Rotsen

Voor een vluchtpoging was geen tijd meer. Het was amper een kwestie van seconden vooraleer de hele crew werd bedolven door een laag sneeuw en ijs. Toch hadden ze het geluk aan hun zijde. De filmcrew vond nog net beschutting achter enkele rotsen, wat hun kans op overleven een pak groter maakte.

Niettemin duurde het ruim een minuut vooraleer het ergste achter de rug was. “Mijn grootste zorg was mijn ademhaling, aangezien de lucht vol zat met sneeuw en ijs”, reageerde Roses. Kort nadien kregen hij en zijn collega Marta het verlossende nieuws te horen dat ook de rest van de crew ongedeerd was gebleven. “Dit moet een van de meest schokkende ervaringen uit onze levens geweest zijn”, concludeerde de dame. “Ik voel me ziek door er alleen al aan terug te denken.”