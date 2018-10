F-16-toestel uitgebrand op legerbasis van Florennes: twee gewonden

Op de luchtmachtbasis van Florennes is donderdag iets na de middag een F-16-toestel uitgebrand. Daarbij raakten twee mensen gewond. Dat bevestigt Laurence Mortier, woordvoerder van defensieminister Steven Vandeput (N-VA).

Een F-16-toestel dat aan het einde van de landingsbaan geparkeerd stond, is donderdag rond 14.10 uur in brand gevlogen. Dat gebeurde tijdens onderhoudswerkzaamheden. Een tweede vliegtuig is daarbij zwaar beschadigd geraakt.

Bij het incident hebben twee technici gehoorschade opgelopen. Ze zijn ter plaatse verzorgd, zo klinkt het bij de persdienst van Defensie. De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend. Er is een onderzoek geopend door de Aviation Safety Directorate.