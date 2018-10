“Afrika’s jongste miljonair” ontvoerd in Tanzania

De rijkste man van Tanzania, Mohammed Dewji, is in de havenstad Dar es Salaam ontvoerd. Dat heeft de politie donderdag gemeld. Het vermogen van de 43-jarige Dewji wordt geschat op 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Daarmee is hij volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes de jongste miljonair van Afrika.

Volgens lokale media werd Dewji donderdag gekidnapt toen hij uit een fitnesscentrum van een hotel kwam, waar hij elke ochtend gaat sporten. De commissaris van de politie van Dar es Salaam, Paul Makonda, zei dat verschillende operaties aan de gang zijn om Dewji te redden en om de verdachten op te pakken. Meer details maakte hij niet bekend.

De BBC bericht dat ondertussen al drie verdachten zijn opgepakt. Twee van de ontvoerders zouden buitenlanders zijn.

Dewji is een succesvol zakenman. Hij bouwde een door zijn vader opgerichte retailbedrijf uit tot een internationaal conglomeraat. De METL Group heeft nu belangen in onder meer de textiel-, landbouw-, olie-, telecom-, logistieke en financiële sector en is actief in verscheidene Afrikaanse landen.

Van 2005 tot 2015 zetelde Dewji ook in het parlement van Tanzania.