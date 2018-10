Jobcoaches geven bedrijven feedback over hun vacatures

Een jobbeurs is traditioneel een ontmoetingsplaats om vraag en aanbod van jobs samen te brengen. De werkzoekenden worden klaargestoomd door jobcoaches om zich op het event van hun beste zijde te laten zien. Tijdens de Talentenmarkt die Voka Limburg deze week in Lommel organiseerde, kregen ook de werkgevers een jobcoach over de vloer. Ze werden aangesproken om hun werkaanbiedingen efficiënter te presenteren en leerden om gericht feedback te geven aan de kandidaten.

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen. Daarom organiseerde Voka Limburg dinsdag een Talentenmarkt in Lommel. In het Noordlink-kantoorcomplex verzamelden 25 bedrijven om meer dan 100 vacatures voor te stellen. Traditioneel konden de werkzoekenden langs de diverse standen passeren om de jobaanbiedingen te ontdekken en persoonlijk kennis te maken met de verantwoordelijken van de werkgevers. Een formule die nog altijd werkt, en ook in Lommel tot de instant invulling van een aantal openstaande vacatures leidde.

Ongewisse

Toch was dit event anders dan andere omdat er een bijzondere aandacht werd besteed aan feedback. “Om tot de beste match te kunnen komen, is het belangrijk dat werkzoekenden en werkgevers van elkaar weten hoe de eerste kennismaking is verlopen”, zegt Johann Leten. “Nog al te vaak weten bedrijven niet waarom kandidaten niet solliciteren en blijven werkzoekenden in het ongewisse over de uitkomst van hun kandidaatstelling. Feedback is voor beide essentieel om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen en het de volgende keer beter te doen, zodat de openstaande jobs sneller ingevuld worden.”

Werkgevers die feedback krijgen, is een nieuw gegeven. In een workshop, opgezet in samenwerking met Stebo en VDAB, kregen de rekruteerders kwalitatieve opmerkingen en tips over hun vacatures. Ze leerden tevens hoe ze doorheen de sollicitatieprocedure moeten communiceren met zowel kandidaten die afvallen, als met zij die een ronde verder mogen.

Lees verder:

>

>

>