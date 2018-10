‘Laat jongeren voélen dat ze nodig zijn’

Het schooljaar is uit de startblokken geschoten, het academiejaar kersvers. Maar wie krijgen leerkrachten, docenten en professoren nu over de vloer? Waarin verschillen de huidige studenten en scholieren van die van 10, 20 of 30 jaar geleden? Wat kennen en weten ze, en wat zegt dat over de jobmarkt van morgen? “Ik heb geen studenten meer die bewust 9/11 hebben meegemaakt”, zegt pedagoog en onderwijsexpert Pedro De Bruyckere.

Pedro De Bruyckere is verbonden aan de lerarenopleiding van Artevelde Hogeschool Gent en is onderzoeker aan het Instituut Biologie Leiden (NL). Op zijn blog post hij elk jaar de nieuwe Beloit-lijst die aangeeft wat jonge Amerikaanse studenten met elkaar delen en wat die nieuwe lichting weer anders maakt dan de vorige. “Omdat ze nog niet geboren waren op momenten die bij ouderen in het collectieve geheugen zitten”, zegt De Bruyckere.

“Ze zijn anders, omdat heel de wereld veranderd is. Geen enkele generatiestudent van nu heeft ooit met Sabena gevlogen. Voor wie wat ouder is, is dat een hele schok. Tegelijk wordt die nieuwe groep studenten verweten dat ze sommige dingen niet weten.”

... vergeten ...

Een van de voorbeeldjes uit de Beloit List 2018 is dat je ‘Films altijd al via internet kon bekijken’. Of dat ‘homokoppels altijd al konden trouwen in Nederland’. “Wie weet nog wat het Huis van Wantrouwen was? En dat dat de link was naar het Huis van Vertrouwen dat de BRT ooit was? Allemaal anachronismen op een rijtje”, lacht De Bruyckere.

Als je lesgeeft, moet je volgens hem aansluiten bij de voorkennis van je studenten. “Ik geef les in het eerste jaar – didactiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijsbeleid. Tien jaar geleden gebruikte ik Zwarte Zondag als voorbeeld voor een bepaald procedé, nu kan dat niet meer. Maar daarmee raak je wel de kern van de discussie in het onderwijs.”

... onthouden ...

“De hamvraag is: welke kennis willen we als samenleving bewaren? In het slechtste geval hoor je dat jongeren geen algemene kennis meer nodig hebben, alleen nog vaardigheden”, zucht Pedro De Bruyckere. “Markt- en nuttigheidsdenken vieren hoogtij, maar tegelijk zijn we boos als een student niet weet wat Leopold II uitspookte in Congo. Dan is kennis plots wél weer belangrijk. De mening van filosofe Hannah Arendt is nu heel populair. Zij stelt dat onderwijs een conserverende opdracht heeft en de dingen moet meegeven die wij als samenleving belangrijk vinden, zodat jongeren daarna zelf keuzes kunnen maken! Conserveren om vooruitgang te maken. Wat moeten ze kunnen, kennen en weten? Wat mogen ze vergeten? Daarover moeten we het eens worden.”

