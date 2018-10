Nu al acht scholen gesloten door invasie van giftige spinnen in Groot-Brittannië

In het oosten van Londen is opnieuw een school dichtgegaan door een invasie van giftige spinnen. Het is inmiddels al het achtste schoolgebouw dat om die reden tijdelijk moet sluiten.

Het gaat om de zogenaamde ‘valse weduwe’ oftewel de Steatoda Nobilis. Het is de giftigste spin in Groot-Brittannië. Ze deed in de jaren 1870 vanuit de Canarische Eilanden zijn intrede op de Britse eilanden. De opwarming van het klimaat is mogelijk de reden voor de opmars van de spinnensoort.

De spin is volgens experts niet agressief, maar zijn beet kan pijnlijk zijn en zwellingen veroorzaken. De mannetjes bijten niet. Mensen worden volgens een expert bijna nooit gebeten door de valse weduwe.

Toch zijn inmiddels al acht scholen in Groot-Brittannië tijdelijk dichtgegaan door een invasie van de spinnensoort. Duizenden kinderen moeten daardoor bijna een maand hun lessen missen. De leerkrachten proberen de schade te beperken door de leerlingen thuis taken te laten maken.