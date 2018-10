Jan Vertonghen wordt in december opnieuw op trainingsveld verwacht

Tottenham verwacht dat Jan Vertonghen in december opnieuw voluit zal kunnen trainen, zo melden de Spurs donderdag. De verdediger liep op 29 september een hamstringblessure op tijdens het uitduel tegen Huddersfield Town (0-2 zege).

De blessure werd de voorbije twaalf dagen nauwkeurig opgevolgd, zo klinkt het. “Bijkomend onderzoek heeft een goede eerste reactie op de revalidatie aangetoond.”

Vertonghen werd door bondscoach Roberto Martinez niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-confrontatie met Zwitserland (vrijdag) en de vriendschappelijke interland tegen Nederland (16/10) in Brussel. Ook de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (thuis op 15/11) en in Zwitserland (18/11) dreigt Vertonghen te missen.