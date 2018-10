Parket dropt bom onder Belgisch voetbal: financieel directeur KV Mechelen aangehouden, makelaars zetten met clubs financiële constructies op en probeerden matchen te vervalsen

Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen, is aangehouden in het kader van de operatie “Propere Handen”. Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, en Dirk Huyck, voorzitter van Beveren, zijn in verdenking gesteld voor passieve corruptie en het vormen van een criminele organisatie. Het trio zou zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing voor de wedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren op 10 maart 2018. Daarnaast is ook de wedstrijd Antwerp-Eupen, geleid door Bart Vertenten, verdacht.

Spilfiguur achter de operatie is spelersmakelaar Dejan Veljkovic, die probeerde KV Mechelen in eerste klasse te houden. Somers en Huyck zijn voorlopig vrijgelaten maar zijn in verdenking gesteld. Ook scheidsrechter Sébastien Delferière wordt verdacht van passieve corruptie. Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen, werd meteen aangehouden.

LEES OOK: Het begon als onderzoek naar onfrisse makelaars, maar speurders ontdekten hoe rot het Belgische voetbal is: de ontluisterende details

In totaal werden in operatie “Propere Handen” 28 verdachten aangehouden. 22 onder hen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Bij huiszoekingen in binnen- en buitenland zijn voor miljoenen euro’s aan juwelen en geld in beslag genomen, meldde het federaal parket op een persconferentie. In het buitenland werden vier personen opgepakt, tegen twee van hen is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Speurders namen in binnen- en buitenland 3,7 miljoen euro in beslag, naast 8 miljoen euro aan luxehorloges.

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic heeft volgens het federaal parket constructies opgezet met verschillende clubs – KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard – om zichzelf verdoken commissielonen uit te betalen. Spelersmakelaar Mogi Bayat zou dan weer transfers van spelers gemanipuleerd hebben om zijn eigen vergoedingen te maximaliseren.

LEES OOK: Het netwerk van Bayat en Veljkovic: zo ver reiken de tentakels van de spilfiguren in Operatie ‘Propere Handen’