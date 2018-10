Terug aan het werk na borstkanker: An getuigt...

An Van As, zelf borstverpleegkundige in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. Foto: Jobat.be

Oktober is de internationale borstkankermaand. Een op de acht vrouwen wordt in de loop van haar leven getroffen door borstkanker. Gelukkig overwinnen heel wat van hen de ziekte en willen ze na deze heftige periode vaak zo snel mogelijk terug aan het werk. Maar hoe verwelkom en reageer je het best wanneer je collega terug aan de slag gaat?

Een goede opvang en een warme verbondenheid zijn belangrijk. Want de ziekte en behandeling hebben niet alleen een ingrijpend effect op iemands lichaam, maar is ook psychisch een heftige gebeurtenis. Rekruteringspecialist Hays, dat ook een kantoor heeft in Antwerpen, geeft alvast het voorbeeld en ondertekende het Ethisch Charter tegen borstkanker, uitgegeven door VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Ook geeft het graag een aantal tips.

Weer aan het werk

Dat een goede opvang van groot belang is, weet An Van As (43) uit Berendrecht als geen ander. Ze werkt zelf als borstverpleegkundige in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk en kreeg bijna drie jaar geleden zelf de diagnose van borstkanker. “Nietsvermoedend liet ik een mammo- en echografie uitvoeren. Toen bleek dat er toch iets verdacht te zien was. Dat komt hard aan, vooral ook omdat je niets vermoedt. Vanaf dan gaat het snel en kom je in een rollercoaster terecht. In totaal ben ik tien maanden afwezig geweest van het werk. In die periode heb ik heel veel gehad aan mijn collega's. Ik werd van de ene moment gekatapulteerd van zorgverlener naar het patiënt zijn en dat was voor mij heel moeilijk”, vertelt ze.

Na een operatie en chemobehandeling ging An op 1 september 2016 weer aan het werk. “Omdat ik nog veel vakantie had staan, kon ik de eerste vier maanden progressief weer beginnen werken. Aanvankelijk werkte ik twee dagen per week om vanaf januari voor 80 procent aan de slag te gaan. Dat was een groot voordeel, want het is niet evident om na een lange tijd thuis te hebben gezeten de draad weer op te nemen. Ik had soms ook last van concentratiestoornissen en dat was frustrerend.”

Drempel

“Maar ik kon rekenen op veel begrip en steun van de collega's. Uiteraard had ik het voordeel dat zij perfect weten waarover het gaat en, hoe het is. Omdat ik de artsen en verpleegkundigen allemaal kende en zij mij was er ook het vertrouwen. Ook dat is belangrijk bij mijn terugkeer”, getuigt An.

”Van andere patiënten horen we dikwijls dat het een hoge drempel is waar ze over moeten. Niet iedereen heeft de kans om het werk weer progressief te hervatten en rustig op te bouwen. Als je opnieuw aan de slag gaan, moet je vaak al snel weer meedraaien op volle toeren en dat is niet evident. Vanuit het ziekenhuis wordt er al wel wat gedaan rond re-integratie op het werk na kanker. Zo hebben we hier binnen GZA Ziekenhuizen al sinds een aantal jaren het project PRINK.”

