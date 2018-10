Buitenlandse Zaken opgelicht voor 1,2 miljoen euro: fraudeur deed zich voor als financieel directeur van firma die MAS bouwde

Een opvallende passant in de rechtbank van Hongkong: “onze” FOD Buitenlandse Zaken kwam er namelijk pleiten. Advocaten van de federale dienst ijveren er om een rekening van een Hongkongs bedrijf open te breken. Buitenlandse Zaken werd vorig jaar voor 1,18 miljoen euro opgelicht. Een deel van dat geld is op een rekening gekomen van een schimmig bedrijf in Hongkong.

Het fraudegeval dateert van midden juli vorig jaar. Toen nam een onbekende contact op met de FOD Buitenlandse Zaken. De persoon deed zich voor als André Stern, de CFO (financieel directeur, nvdr.) van Willemen Construct. Dat is een bouwfirma die zowel voor de overheid als voor private klanten werkt. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de bouw van het MAS in Antwerpen, de Belgische ambassade in de Congolese hoofdstad Kinshasa en de Astrotoren in Sint-Joost-ten-Node.

De frauduleuze schijn-CFO beweert dat Willemen een nieuwe rekening geopend had bij ING en dat een aantal openstaande facturen op die rekening betaald zouden moeten worden. Na verschillende telefoontjes en e-mails stort de betrokken werknemer van de FOD op 19 juli 1,18 miljoen euro op de nieuwe ING-rekening. Aan het einde van de maand juli komt de FOD tot de vaststelling dat Willemen niet de eigenaar is van de rekening in kwestie. Het geld is intussen al spoorloos, de FOD dient in Brussel een klacht in. Na onderzoek blijkt een deel van het geld op een rekening bij de bank HSBC te staan. De rekening in kwestie staat op naam van Grand Develop Limited.

Twijfelachtige activiteiten

De activiteiten van Grand Develop Ltd. zijn bijzonder vaag. “We geloven in het belang van hoge kwaliteit, competitieve prijszetting en correcte levertermijnen”, staat te lezen bij de omschrijving van het bedrijf op de website van de HKDTC (Hong Kong Trade Development Council, nvdr.), een organisatie die de belangen van Chinese en Hongkongse bedrijven behartigt. Contactinfo, zakencijfers of concrete activiteiten ontbreken.

Nog volgens de South China Morning Post is het bedrijf in handen van een individu wiens enige domicilie in Slovenië ligt. De maatschappelijke zetel van Grand Develop Ltd. zit in de Cosco-toren, in de wijk Sheung Wan.

Tweede klacht

De FOD diende in Hongkong een tweede klacht in tegen Grand Develop Ltd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt nu dat er een gerechtelijk onderzoek lopende is. “We doen er alles aan om het geld, verspreid over verschillende landen, te recupereren”, klinkt het. Uit documenten van de rechtbank in Hongkong blijkt dat een schijf van 169.705 euro op de rekening van Grand Develop Ltd. zou staan. De FOD doorloopt nu een procedure om dat geld, mét intresten, te recupereren. Over het verdere verloop van het proces wil Buitenlandse Zaken niets kwijt.

Het Nieuwsblad nam tevens ook contact op met Willemen Construct, maar daar was niemand beschikbaar voor commentaar.

Wat is CEO-fraude?

Die vorm van fraude is niet nieuw. In 2014 berichtte Het Nieuwsblad al over zogenaamde CEO-fraude. En donderdag raakte nog bekend dat de stad Deinze op een gelijkaardige manier voor 400.000 euro opgelicht is. Daar maakten fraudeurs gebruik van een vervalste factuur.

Het principe werkt als volgt: een oplichter bestudeert de structuur van een bedrijf. Veelal is die relatief openbaar en contactgegevens van hooggeplaatsten zijn niet moeilijk om raden (bv. naam.familienaam@bedrijf.be). Daarna doet de oplichter zich voor als een hooggeplaatste werknemer, de CEO, de eigenaar of een aandeelhouder. Vervolgens neemt hij contact op met de betrokken boekhouding en probeert hij hen te overtuigen om snel geld over te maken.