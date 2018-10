Facebook haalt Belgische verkiezingspagina’s offline

Het sociale netwerk Facebook heeft de voorbije dagen enkele opmerkelijke verkiezingspagina’s offline gehaald. Dat schrijft de krant De Tijd. “Ze waren bestuurd door nepaccounts”, klinkt het bij Facebook.

Het gaat onder meer over de pagina’s ‘Wouter Van Besien is een schijnheilig paterke’ en ‘Bart De Wever opnieuw burgemeester’, zo weet De Tijd. Het was niet duidelijk wie er achter de accounts schuilging. En ook Facebook had in de gaten dat er iets niet klopte. Nu blijkt dat de sociaalnetwerksite de pagina’s heeft verwijderd. “Omdat ze betrokken waren in een gecoördineerd niet-authentiek gedrag, bestuurd door nepaccounts”, zo laat Facebook nog weten aan De Tijd. “We nemen dit gedrag zeer ernstig.”

Beide pagina’s hadden betaald om te adverteren op Facebook. Ze richtten zich daarbij vooral op Vlamingen ouder dan 18 of 21 met interesse in politiek, zo wist de krant nog te achterhalen.