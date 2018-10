Vrouw treft huis vol lieveheersbeestjes aan: “Wist niet wat ik zag”

Duizenden oproepen zijn er al binnengekomen in het Verenigd Koninkrijk van mensen die een huis vol lieveheersbeestjes aantreffen. “Het is een invasie, en we weten niet wat we ermee moeten aanvangen”, klinkt het.

Van ver lijken het vieze spinnen die een ruit bedekken of krioelen in een hoekje van de kamer, maar wanneer je dichter kijkt, zie je dat het om lieveheersbeestjes gaat. Kelly Sotherton, een voormalige Britse meerkampster, kampt er ook mee. “Vandaag ben ik verwelkomd door heel wat lieveheersbeestjes in mijn slaapkamer”, schreef ze op Twitter. Maar anderen zijn er heel wat minder tevreden mee. “Ik wist niet wat ik zag toen ik thuiskwam”, klinkt het onder meer.