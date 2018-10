Twee Spaanse agenten staan terecht voor mishandeling Belgisch koppel op Tenerife

Meise - Het zit er bovenarms op tussen de bewoners van een appartementencomplex op het Spaanse eiland Tenerife. Michel en Aline De Ridder, twee Belgen die om het halfjaar op het eiland verblijven, raakten er zelfs betrokken bij een vechtpartij met agenten nadat een zoveelste dispuut compleet uit de hand was gelopen. Het tweetal hoopt nu dat de rechter na jarenlang procederen eindelijk hun kant kiest.

Normaal zouden Michel (65) en Aline (69) De Ridder uit Meise zorgeloos moeten genieten van hun tijd op Tenerife. Ze kochten er destijds een verblijf in het Frontera Primavera-complex, dat in totaal vijfhonderd appartementen omvat. Het grote domein maakt deel uit van het legendarische en voormalige Ten Bel-vakantiepark aan de zuidelijk gelegen Costa Del Silencio. En hoewel een deel van het vakantiedomein er sinds de verkoop in 2005 verloederd bijligt, blijven de bewoners van Frontera Primavera druk in de weer om hun complex te renoveren en een nieuwe uitstraling te geven.

“Sinds 2005 is het beheer volledig in handen van de bewoners gekomen. Maar dat is niet zonder slag of stoot verlopen, waardoor we na een tijdje met een schuldenberg zaten. Bovendien moesten grote delen van het domein opgeknapt worden”, vertelt Michel ons. Iedereen zag het met lede ogen aan, dus er was nood aan iemand die initiatief nam. En dat gebeurde in 2010: Michel werd voorzitter van de vereniging van mede-eigenaars. “Elk jaar opnieuw met ruime meerderheid verkozen”, voegt hij daar trots aan toe. “We zijn intussen opnieuw financieel gezond én we hebben wat mij betreft een van de mooiste complexen in het zuiden.”

Kleine machtsgreep

Het complex huisvest een mix van lokale inwoners en heel wat buitenlanders, onder wie veel Belgen. Maar sinds een aantal jaar leeft er een gespannen sfeer tussen twee groepen eigenaars. Zo kunnen enkele tientallen bewoners niet verkroppen dat Michel het plots voor het zeggen had. “Bovendien hebben die vernieuwingen volgens sommige bewoners te veel geld gekost. Gevolg? Een deel wou betalen, een ander deel niet.”

En plots was het hommeles binnen de woongemeenschap. Spaanstalige bewoners, ongeveer 45 man, wou Michel weg. Maar dat lukte niet. Dus probeerden ze als zogenaamde ‘oppositiegroep’ het voorzitterschap naar zich toe te trekken. “Toen ook dat niet lukte, hebben ze in 2013 een machtsgreep gepleegd. Ze doen zich sindsdien voor als de vereniging van mede-eigenaars, waardoor we nu dus met twee groepen zijn. We hebben dat aangevochten bij de rechtbank. Volgens een expert zijn hun documenten prutswerk of vervalst. Een argument dat niet voldoende is voor de rechter. Hij heeft dus nog geen beslissing genomen in de zaak, die intussen maar blijft aanslepen”, legt Michel uit.

Het zwembad in het Frontera Primavera-complex. Foto: rr

Verboden zwempartij

Beide groepen leven dus al lange tijd in een vijandige sfeer samen. Een situatie die in september 2014 een triest hoogtepunt bereikte bij het zwembad dat toebehoort aan het appartementencomplex. Volgens het huishoudelijk reglement mogen enkel eigenaars die meebetalen aan het zwembad daar ook gebruik van maken. Maar daar is het verkeerd gelopen.

“De andere groep mede-eigenaars heeft het destijds op een niet begrijpelijke manier voor mekaar gekregen om privébewaking in te huren om zo de toegang van het zwembad onder hun controle te krijgen. Op die manier laten ze ook mensen toe die eigenlijk niet voor het zwembad betaald hebben”, zegt Michel.

Maar toen Michel en zijn vrouw, die meebetalen aan het zwembad, een duik wilden nemen, werden ze terecht gewezen door de privébewaking. De bewakingsfirma heeft er toen de politie bijgehaald. “Die hebben naar onze identiteitspapieren gevraagd. Natuurlijk hadden we die niet bij aan het zwembad. Dus zijn ze met ons meegestapt naar ons appartement”, zegt Michel. En daar is de discussie uit de hand gelopen.

Foto: rr

Foto’s met tablet

“Ik vroeg aan de agenten om zich te legitimeren omdat ik een klacht wou indienen tegen hun manier van werken. Maar in de plaats daarvan zijn ze kwaad geworden en zijn ze ons appartement binnengegaan. Mijn vrouw heeft toen haar tablet genomen om daar foto’s van te maken. Maar daar konden de agenten niet om lachen. Ze hebben haar geslagen en op de grond geduwd, en vervolgens haar tablet afgepakt. Toen ik wilde tussenkomen om haar te helpen, zijn de agenten op mij gesprongen en hebben ze mij in de boeien geslagen”, herinnert Michel zich nog.

De man werd naar het politiebureau gebracht, waar hij een nacht in de cel heeft doorgebracht. Na verklaringen aan de rechter mocht Michel uiteindelijk als een vrij man naar huis. Al werd hij beschuldigd van een aanval op de agenten. Maar dankzij beelden vanop de tablet en beveiligingscamera’s heeft het tweetal na enkele jaren procederen de onderzoekers wel aan hun kant gekregen. De verslagen van de politie bleken bovendien vals.

Volgende week maandag, vier jaar na de feiten, mogen de twee agenten het uitleggen voor de rechter. Ze worden onder meer beschuldigd van foltering, het beschadigen van andermans materiaal, huiselijk geweld en het afleggen van valse verklaringen. Ze riskeren tot vijf jaar cel. Michel De Ridder en zijn vrouw hopen dat beide zaken nadien zo snel mogelijk worden afgesloten. Zodat ze na al die jaren eindelijk weer onbezorgd kunnen genieten van de Spaanse zon. En het zwembad.