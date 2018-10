Voor 8 miljoen euro aan luxehorloges, twee vervalste matchen en een criminele organisatie: de persconferentie die een bom legde onder het Belgische voetbal

De persconferentie van het federaal parket heeft allesbehalve een muis gebaard. Dat spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic de spil bleken in een heus wespennest, was al duidelijk. Maar wat hen nu exact verweten wordt, bleef onduidelijk. Tot vanmiddag: vijf nieuwe elementen uit de persconferentie van het federaal parket.

1. Bayat manipuleerde spelers en clubs

Het parket verdenkt A.B., Arnaud ‘Mogi’ Bayat, ervan dat hij een loopje genomen zou hebben met de financiële regelgeving. Meer zelfs, de spelersmakelaar zou clubs én spelers bedot hebben om zijn eigen winst op een transfer te maximaliseren. “Dat geld zou gepasseerd zijn op een derdenrekening, behorend tot L.D.”, aldus federaal magistraat Wenke Roggen. L.D., dat is Laurent Denis, de advocaat die ook al een rol speelde in de zaak-Ye en onlangs zijn licentie als advocaat definitief verloor.

2. Veljkovic gearresteerd wegens verdoken commissielonen

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd gisteren opgepakt op verdenking van zichzelf verdoken commissielonen te hebben uitbetaald. Roggen: “Die kwamen er na zelf opgezette constructies in samenspraak met KV Mechelen, Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard.” Dat wijst op het feit dat de clubs op zijn minst op de hoogte leken van de praktijken. “D.V. zou ook zijn spelers verdoken vergoedingen en verloningen bezorgd hebben”, deelt Roggen nog mee. “Via rekeningen van familie en bevriende personen.”

3. Matchfixing draait rond twee wedstrijden

Antwerp – Eupen op speeldag 29 en KV Mechelen – Waasland-Beveren op speeldag 30: dat zijn de twee wedstrijden waarvoor het parket concrete aanwijzingen van matchfixing heeft. Veljkovic zou die laatste match in samenspraak met vier bestuursleden van KV Mechelen hebben proberen te beïnvloeden door rechtstreeks of via contacten afspraken te maken met de bestuursleden van Waasland-Beveren. “Met scheidsrechter B.V. (Bart Vertenten, nvdr.) zouden er afspraken gemaakt geweest zijn”, aldus Roggen. Om Vertenten te paaien vroeg Veljkovic aan journalisten om hem na gefloten wedstrijden een hoog prestatiecijfer te geven in de krant, iets waar de ref wel gevoelig voor was. Sébastien Delferière werd dan weer gecontacteerd met het oog op de gevolgen van een eventuele schorsing van een uitgesloten speler.

4. Acht miljoen aan juwelen en horloges in beslag genomen

Het parket deed gisteren huiszoekingen bij onder meer negen clubs, zes clubbestuurders en vier makelaars. 28 personen werden opgepakt voor verhoor. Opvallend: bij dit alles werd liefst acht miljoen euro aan luxehorloges, juwelen of verpakkingen van horloges in beslag genomen. Omdat Bayat foutief gededouaneerde luxehorloges – op die manier vermeed hij belastingen te betalen – gebruikte om zijn relaties te onderhouden.

5. Eén aanhouding, vier verdenkingen voor criminele organisatie

Eén iemand werd uiteindelijk onder aanhoudingsmandaat geplaatst: T.S. Vermoedelijk gaat het hier om Thierry Steemans, financieel directeur bij KV Mechelen. Hij wordt net als drie anderen – Olivier Somers (hoofdaandeelhouder KV Mechelen), Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren) en S.D. – in verdenking gesteld van criminele organisatie. Die laatste drie werden wel vrijgelaten onder voorwaarden. Er is nog een vijfde persoon die verdacht wordt van witwassen van geld. Ene D.V. werd in vrijheid gesteld. Opvallend: er werden ook Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen U.J. en N.P. Later vandaag worden er nog achttien personen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.