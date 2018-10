“Onvoorstelbare verwoesting en vele gewonden”: orkaan Michael trekt spoor van vernieling

Orkaan Michael heeft in de Amerikaanse staat Florida lelijk huisgehouden. Gouverneur Rick Scott sprak donderdagochtend op nieuwszender CNN van een “onvoorstelbare verwoesting”.

“We hebben vele gewonden”, luidde het voorts. Volgens CNN kwam in Florida een man om, terwijl in de aangrenzende staat Georgia een meisje overleed als gevolg van de tropische cycloon. Scott geeft voorlopig geen informatie vrij over dodelijke slachtoffers.

De gouverneur roept de inwoners van Florida op om in hun huizen te blijven. “Jullie hebben deze ongelooflijke storm overleefd. Blijf veilig. Ga niet naar buiten als dat niet moet”, aldus Scott. Hij gaf nog te kennen dat heel wat elektriciteitslijnen verwoest raakten. Zowat 360.000 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Vooral de county Bay is getroffen: volgens de rampenbestrijdingsdienst van Florida, SERT, hebben daar bijna 115.000 van de ruim 117.000 gebouwen geen elektriciteit meer.

Op zijn weg richting noordoosten over Georgia is orkaan Michael afgezwakt tot een tropische storm.