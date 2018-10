Kersvers coach Jess Thorup ziet AA Gent meteen winnen in Lokeren

Op de eerste officiële werkdag van Jess Thorup speelde AA Gent deze middag een oefenduel op bezoek bij Lokeren. En de Buffalo’s wonnen.

Een ideale gelegenheid voor Neto en Smith om wedstrijdritme op te doen, terwijl andere jongens zoals Coosemans, Souquet en Derijck ook nog eens aan de aftrap verschenen.

Na een rustig openingskwartier nam Gent de partij in handen en na een overtreding van Diaby op Limbombe mocht Neto van op de stip de score openen (0-1). Even later was het Andrijasevic die op een hoekschop van Limbombe staalhard binnenkopte(0-2). Meteen na de pauze lukte Jovanovic met een rake kopbal de aansluitingstreffer (1-2). Door de vele wissels zakte het niveau aanzienlijk maar Gent kon via een bedrijvige Dejaegere toch enkele leuke acties bij elkaar voetballen.

En Jess Thorup? De Deen observeerde in alle rust en noteerde ongetwijfeld al enkele aandachtspunten voor de komende dagen en weken.

De eerste wedstrijd onder leiding van Jess Thorup, een oefenmatch tegen @KSCLokeren werd gewonnen met 1-2 (goals van @renatoneto_, Andrijasevic en Jovanovic voor Lokeren) #lokgnt pic.twitter.com/7y2SnyfMlj — KAA Gent (@KAAGent) 11 oktober 2018

Lokeren: Verhulst, Marzo (81’ Tirpan), Filipovic, Diaby (76’ De Ruyver), Deschacht (46’ Van Peteghem), Michel, Marecek (81’ De Ridder), Benchaïb (20’ Straetman), Terki, Bia (87’ Lawal) en Jovanovic (67’ Miric)

AA Gent: Coosemans, Souquet (46’ Arroyo), Derijck, De Smet, Bahi (46’ Verstraete), Neto, Smith (60’ Esiti), Andrijasevic (46’ Odjidja), Limbombe (46’ Dejaegere), Awoniyi (46’ Dompé) en Azango (46’ Koita)

Doelpunten: 25’ Neto 0-1 (strafschop), 29’ Andrijasevic 0-2, 50’ Jovanovic 1-2