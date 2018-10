Leerling neergestoken door klasgenoot, dader geeft zichzelf aan

In Luik heeft een leerling van een middelbare school donderdag een messteek gekregen van een klasgenoot. Dat heeft de politiezone van Luik gemeld.

Rond 12.15 uur brak een zware ruzie uit tussen twee leerlingen van het Institut Saint-Laurent in Luik. De twee bevonden zich op dat moment in het Sainte-Agathe-park, vlak aan de school. Een van de twee trok een mes en haalde uit naar zijn klasgenoot. Het slachtoffer liep naar de school en werd daar verzorgd door de hulpdiensten. Hij verkeert niet in levensgevaar, aldus de politie.

De dader heeft zichzelf spontaan aangegeven in het politiekantoor van Luik. Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten.