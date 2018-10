Mysterieuze ziekte treft kinderen in VS: van de ene dag op de andere verlamd

Minstens vijf kinderen zijn de voorbije dagen in de VS naar het ziekenhuis gebracht met een mysterieuze aandoening. Ze heeft een naam en de symptomen zijn gekend, maar dokters en de wetenschap breken hun hoofd over de oorzaak en weten ook niet hoe de kinderen te genezen.

Wat was Carter gelukkig toen zijn elektrische rolstoel op 22 september van dit jaar eindelijk geleverd werd. De 5-jarige jongen uit het Amerikaanse Richmond, Virginia, was op dat moment al twee jaar zo goed als volledig verlamd. “Hij ging naar de kinderopvang en was zelfs verliefd”, zegt zijn mama Robin aan NBC News. “Hij keek er zo naar uit om de volgende dag rond te rijden met zijn stoel en indruk op haar te maken.”

Die droom van de kleine Carter kwam nooit uit. Slechts enkele uren na de levering van de stoel blies hij zijn laatste adem uit. Even onverwacht als die dag in juli 2016 toen hij plots AFM bleek te hebben. “Het was een volkomen normale dag”, zegt Robin. “Ik zou je uitgelachen hebben als je me toen gezegd zou hebben dat hij zou overlijden.”

Carter Roberts was en is niet het laatste kind in de VS dat te maken krijgt met de aandoening, voluit Acute Flaccid Myelitis genoemd. De symptomen hebben veel weg van polio, maar dokters en neurologen krijgen er kop noch staart aan. Afgelopen week werden opnieuw vijf kinderen met de aandoening naar het ziekenhuis gebracht, maar ook ditmaal hebben ze er geen idee van wat de aanleiding is of hoe het te genezen is.

“Er is geen enkel bewijs dat wijst naar een oorzaak. We doen er alles aan om iets te vinden”, zegt Scott Lindquist, epidemioloog bij het ministerie van Volksgezondheid in Washington, in Amerikaanse media. “We blijven informatie uitwisselen en elk element onderzoeken.”

AFM heeft een onmiddellijke impact op het centraal zenuwstelsel. Het valt de ruggengraat aan, waardoor slachtoffers alle gevoel in benen en armen kunnen verliezen en ook geen spierreflexen meer hebben.