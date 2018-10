Scheidsrechtersbaas schorst meteen Vertenten en Delferière: “Dit is heel, heel erg voor onze arbitrage”

Bart Vertenten en Sébastien Delferière zijn (even) ref af. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist besloot het duo na de persconferentie van het federaal parket deze middag voor onbepaalde duur te schorsen. De Belgische voetbalbond stuurt aan op een levenslange schorsing.

“Ik heb de persconferentie gevolgd en daar zijn zaken naar boven gekomen”, duidt Verbist. “Zaken die toch … zwaarwichtig zijn. Daarom hebben we besloten om de twee refs voorlopig te schorsen. Ik ga ze wel vandaag of morgen proberen te contacteren. Ik wil hen zo snel mogelijk spreken.”

Onder de scheidsrechters heerste er deze middag veel ongeloof. “Zij zijn van de hand Gods geslagen”, aldus Verbist. “Ze wisten van niets. Ik heb vandaag na de gemeenschappelijke training met drie semiprofs samengezeten en dat was allesbehalve aangenaam. Dit is gewoon heel, heel erg voor onze arbitrage.”

Levenslange schorsing?

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zegt “de nodige stappen te zullen ondernemen opdat de twee betrokken scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière geen wedstrijden meer zullen leiden in de Belgische competitie”, zo klinkt het donderdag in een persmededeling.

De KBVB wil daarnaast meewerken met het gerecht en gelast ook het Bondsparket. Dat laatste wil zeggen dat er ook intern een onderzoek komt. Tot slot bevestigde de Belgische voetbalbond de wedstrijden van dit weekend in tweede klasse (1B) in samenspraak met de Pro League te schorsen. In de eerste klasse zijn er door de interlandbreak geen wedstrijden.

Over verdere stappen tegen Vertenten en Delferière is voorlopig nog niets bekend.

