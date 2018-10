Villa, privéjet en 18 miljoen euro aan spullen in Harrods, maar nu loopt “huisvrouw” tegen de lamp

Een Azerbeidzjaanse vrouw is opgepakt, omdat ze verdacht veel had gekocht in het Londense warenhuis Harrods. De Britse autoriteiten rekenden haar in, nadat ze zagen dat ze er 18 miljoen euro opgesoupeerd had. Ze is de eerste die onder de nieuwe ‘Unexplained Wealth Order’ gearresteerd is. Nu maakt justitie bekend om wie het gaat: Zamira Hajiyeva, de vrouw van de voorzitter van de Internationale Bank van Azerbeidzjan. Dat schrijft BBC News.

De rekeningen van de Azerbeidzjaanse vrouw waren stevig gepeperd. Op één dag tijd kocht Hajiyeva voor meer dan 150.000 euro aan juwelen. En dan vermelden we de grote hoeveelheden parfum, horloges, wijn en luxe goederen voor mannen nog niet. Ze gaf 18 miljoen euro uit in het Londense Harrods, ze kocht een witte villa in hartje Londen, ze investeerde in een golfclub en had continu een Gulfstream G550-privéjet ter beschikking. In het totaal gebruikte ze 35 kredietkaarten voor haar aankopen over een periode van 10 jaar tijd.

Onbegrijpelijk. En dat besefte ook de Britse regering, toen ze de uitgaven bekeken. Zamira Hajiyeva werd aangehouden door een nieuwe wet in het Verenigd Koninkrijk, de zogenoemde ‘Unexplained Wealth Order’. Daarmee proberen de Britten het witwassen van buitenlands geld tegen te gaan. Officieel gezien was Hajiyeva immers een huisvrouw, een moeder van drie zonder job.

“Ik wist van niets”

De vrouw vroeg nog aan justitie om anoniem te mogen blijven, maar dat weigerde de rechter. Want dat bleek net heel belangrijk te zijn. De vrouw is immers getrouwd met Jahangir Hajiyev (56). Na een grondig onderzoek bleek dat de voorzitter van de Internationale Bank van Azerbeidzjan maar liefst 114 miljoen euro naar zijn eigen rekeningen had overgezet. Zijn loon van 62.000 euro bij de bank was immers ook veel te weinig om alle kosten te kunnen dragen.

Eerst probeerde ze te zeggen dat ze “23.000 euro zakgeld per maand kreeg van haar man”, maar dat dekte de kosten natuurlijk niet. “Mijn echtgenoot regelde alles. Ik heb geen idee waar dat geld vandaan komt”, zou zijn vrouw nadien gezegd hebben. Zij zou altijd gedacht hebben dat haar man al rijk was voor hun huwelijk.

Maar dat gelooft justitie niet. De vrouw, die zonder dat ze het wist ook leider was van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, moet zich nu verantwoorden voor onder andere fraude en witwassing. Wat haar straf zal worden en welke bedragen het koppel zal moeten terugbetalen, zal nog uit het onderzoek moeten blijken.