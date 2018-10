Voetgangster in levensgevaar na aanrijding in Sint-Joost-ten-Node

Sint-Joost-ten-Node - In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is donderdagnamiddag een 54-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Evere/Sint-Joost-ten-Node/Schaarbeek).

De vrouw werd omstreeks 13.30 uur aangereden in de Middaglijnstraat door een personenwagen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De autobestuurder bleef na het ongeval ter plaatse en werd door de politie meegenomen voor verhoor. De politie sloot de straat gedeeltelijk af voor het onderzoek maar sinds 17 uur is de omgeving vrijgegeven.