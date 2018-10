Ivan Leko vrijgepleit van matchfixing maar verdacht van witwassen, Club Brugge reageert op parket

Club Brugge-trainer Ivan Leko is niet verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie, wel voor witwassen. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge aan De Standaard.

“Er is discussie over een stuk van zijn salaris van een aantal jaar geleden en of dat correct aan de fiscus is aangegeven. Dat is alles wat overblijft’, aldus Van Steenbrugge.”

Volgens Van Steenbrugge is er geen sprake van dat Leko zou meegewerkt hebben aan de onfrisse zaken van zijn voormalige manager en vriend Dejan Veljkovic. “Alles is in dat verband van tafel geveegd. Ivan Leko is een correct persoon. Het is bijzonder jammer dat hij in een adem is genoemd met Mogi Bayat en Dejan Velkjovic. De reputatie van Leko is onherstelbare schade toegebracht.”

Club Brugge reageert op aantijgingen

Club Brugge heeft op de eigen website gereageerd op de persconferentie van het parket naar aanleiding van Operatie ‘Propere Handen’.

“Club Brugge vernam vanmiddag uit de persconferentie van het federaal parket dat zij één van de 5 clubs zou zijn die in samenspraak met makelaar D.V. constructies opzette om verdoken commissielonen te betalen. Wij wensen te benadrukken dat Club Brugge op geen enkele manier en met niemand meewerkt of meegewerkt heeft om welke financiële of fiscale constructie dan ook op te zetten”, klinkt het.

“Club Brugge sluit enkel wettelijke overeenkomsten af en doet enkel officiële betalingen conform die overeenkomsten. Club Brugge is vragende partij om mee te werken om volledige duidelijkheid te geven met betrekking tot alle overeenkomsten en vergoedingen met wie dan ook.”