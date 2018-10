Onderzoek naar duikbootmoord op Zweedse journaliste krijgt tv-serie

In Denemarken komt er een televisieserie over het onderzoek naar de zogenaamde duikbootmoord van augustus 2017. Dat heeft producent Fremantle donderdag bekendgemaakt. De reeks zal worden geschreven en geregisseerd door Tobias Lindholm, scenarist van onder meer het populaire Deense politiek drama Borgen.

De duikbootmoord veroorzaakte vorig jaar heel wat ophef. De Zweedse journaliste Kim Wall (30) verdween nadat ze op 10 augustus 2017 aan boord was gegaan de zelfgemaakte duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen (47), van wie ze een portret wilde maken. Haar lichaam, dat in stukken was gesneden, werd later teruggevonden in de baai van Koge, in de buurt van Kopenhagen.

Madsen kreeg in april levenslang voor de moord. Zijn gevangenisstraf werd eind september nog bevestigd door het hof van beroep in Kopenhagen.

De nieuwe tv-reeks, waarvan de productie in de loop van 2019 zal starten, zal focussen op het werk van de speurders en een “unieke inkijk geven in het complexe onderzoek” naar de moord, aldus Fremantle. Voor de serie zal nauw worden samengewerkt met de politie van Kopenhagen en de ouders van Kim Wall.