De man die de stinkende Belgische voetbalstal moet uitmesten

Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Ivan Leko, Bart Vertenten, Sébastien Delferière: allemaal passeerden ze vandaag in het kantoor van Joris Raskin (48). Hij is de Tongerse onderzoeksrechter die beslist of 22 van de 28 opgepakte verdachten de cel invliegen of huiswaarts mogen naar vrouw en kind. De “nieuwe Bellemans” krijgt de komende maanden de “eer” om de Belgische voetbalpuinhoop op te kuisen.