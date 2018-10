Kanye West maakt indruk op Donald Trump: “Ik hou van deze man”

Kanye West heeft donderdag een bezoek gebracht aan Donald Trump in het Witte Huis. De president lunchte met de rapper, die een ‘Make America Great Again’-pet droeg, en praatte uitgebreid met hem over allerlei onderwerpen. “Ik hou van deze man”, zei West na elkaar stevig geknuffeld te hebben.

De Amerikaanse president heeft in de Amerikaanse rapper Kanye West vanaf dag één een bondgenoot gevonden. Enkele dagen na de inauguratie kwam West al op bezoek in Trump Tower om de verkiezingsoverwinning mee te vieren. Tijdens een optreden droeg hij vorige week nog een pet met de slogan van Trump - “Make America Great Again” - erop.

Donderdag ontving Trump de rapper in het Witte Huis. Ze zouden samen lunchen, zei Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders voor de ontmoeting. “Ze zullen ondertussen praten over een hervorming van het gevangeniswezen, de aanpak van bendegeweld en de maatregelen die nodig zijn om Chicago minder gewelddadig te maken.”

Jobs

De rapper nam uitgebreid het woord na de lunch, toen beide beroemdheden het woord namen voor de massaal opgedaagde horde journalisten. “Mijn vrienden zeiden me dat ik deze pet niet moest dragen”, zei de rapper, mét ‘Make America Great Again’-pet. “Maar ik vind ze geweldig. Ik voel me Superman wanneer ik die draag.”

West had het onder andere over jobs. “Entertainment en ideeën zijn onze beste exportproducten”, zei West. “Maar we moeten aan jobs denken. Als alles in China gemaakt wordt en niet bij ons, bedriegen we ons land.”

Trump reageerde vol bewondering na een lange stilte. “Dat was indrukwekkend, mensen. Dat was niet niks.” Daarop volgde een knuffel, met West die zei dat hij van Trump houdt.

“Geweldige gast”

Trump zei eerder van Kanye West - die zich tegenwoordig Ye laat noemen en al zijn accounts op sociale media heeft opgezegd - dat hij “een geweldige gast” is. “Hij houdt van wat we doen voor Afro-Amerikanen op vlak van werkgelegenheid en andere vlakken. Het gemiddelde inkomen is nooit hoger geweest en armoede is er gevoelig minder. Kanye is een slimme man, hij ziet dat.”

Ook NFL-legende Jim Brown, die nog bij Cleveland Browns schitterde, schoof bij aan tafel om te bespreken hoe het zwarte Amerikanen vergaat in het land van Trump. Na de ontmoeting met Trump en Brown ging Kanye ook nog op de koffie bij Jared Kushner, de schoonzoon van de president en een van de machtigste mensen in het Witte Huis.