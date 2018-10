Geen kuddegedrag: Geert Neirynck wil met “Niet voor schapen” kiezers overtuigen

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot -

Niet alle verkiezingskandidaten kiezen voor een doorsnee affiche om stemmen te ronselen. Enkele creatieve politieke geesten willen hun verkiezingsborden opvrolijken door eens gek te doen en op de foto te gaan met een schaap of Baloe de Beer. Andere kandidaten kiezen dan weer voor een opvallende naam of springen in het oog door een opmerkelijke slogan. De inwoners van Lievegem kunnen op 14 oktober kiezen voor Geert Neirynck, die naar de verkiezingen trekt met de slogan ‘Niet voor schapen’.