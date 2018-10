Vrouw verpletterd door reclamepaneel van H&M

Een vrouw van middelbare leeftijd is donderdag verpletterd door een vallend reclamepaneel van H&M in Londen. Volgens de hulpdiensten raakte het slachtoffer daarbij zwaargewond.

De vrouw in kwestie, een zestiger, was donderdagvoormiddag aan het wandelen in King Street in de Londense wijk Hammersmith. Toen ze een kledingwinkel van H&M passeerde, kwam er plots een groot reclamepaneel naar beneden.

“Plots hoorden we een heel luide knal”, zegt een ooggetuige. “Iedereen stormde razendsnel op de vrouw af om het paneel op te tillen terwijl zij bewusteloos op het voetpad lag.”

De toegesnelde hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. Daar wordt ze behandeld voor zware verwondingen aan haar benen.

Naar verluidt is de winkel van H&M waar het incident gebeurde in volle renovatie. “Veiligheid is voor ons van het allergrootste belang”, klinkt het bij H&M. “Het spijt ons enorm dat iemand gewond is geraakt voor een van onze winkels. Wij onderzoeken het incident met onze aannemers.”