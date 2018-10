Fans van KV Mechelen zijn razend en eisen uitleg van bestuur: “We voelen ons serieus bedrogen door de club”

KV Mechelen blijkt middenin het gokschandaal te zijn verwikkeld. Nadat onder meer ook de financieel directeur werd aangehouden, ziet het er benard uit. De fans zijn razend, ze eisten dan ook uitleg van voorzitter Johan Timmermans: “We voelen ons serieus bedrogen door de club: wij hebben destijds 1.000 euro van ons spaargeld aan de club geschonken en nu brengt zo’n paljas alles om zeep, dat doet pijn... We geloven niet dat niemand hier iets van wist.”

“KV Mechelen heeft als club nooit initiatief genomen tot vervalsing”

Na een vergadering met het clubbestuur heeft KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans ontkend dat er ooit als club aan matchfixing is gedaan. “Wij distantiëren ons ook van ieder initiatief door individuen binnen de club.”

Na gesprekken met het bestuur in het stadion van KV Mechelen, stond de voorzitter kort de pers en enkele fans te woord. “We moeten nu het verdere onderzoek afwachten. Als club zullen we ons partij stellen om inzage te krijgen in het dossier.”

Timmermans stelt dat als er iets gebeurd is, dat louter uit initiatief van een of enkele personen gebeurde. Daar hebben wij als club in ieder geval niets mee te maken.”

Dat drie bestuursleden werden verhoord, kan niet worden ontkend. “Maar er moet nog bewezen worden wat hun aandeel precies is geweest. Het is niet omdat het parket aanwijzingen heeft, dat de raadkamer een bevestiging uitspreekt van een aanhoudingsmandaat en er een veroordeling komt. Dat moet het onderzoek uitwijzen, waar wij onze medewerking aan zullen verlenen.”

Bij KV Mechelen benadrukken ze dat “O.S” in het dossier niét Oliver Somers van KV Mechelen is maar Olivier Swolfs, de financieel directeur van Waasland-Beveren.

Dennis Van Wijk: “Niets gemerkt van matchfixing bij KV Mechelen”

Dat het federaal parket over aanwijzingen beschikt dat vier bestuursleden van KV Mechelen twee competitiewedstrijden zouden beïnvloed hebben tijdens de strijd om het behoud, verrast Dennis van Wijk. Dat zegt de Nederlandse coach donderdag aan Belga. Van Wijk was in die periode trainer van KV Mechelen.

Vier bestuursleden van KV Mechelen zouden afspraken gemaakt hebben om de uitslagen van de competitiewedstrijden Antwerp-Eupen, van de voorlaatste speeldag, en KV Mechelen - Waasland-Beveren, van de laatste speeldag, te beïnvloeden. Daarbij lijken afspraken te zijn gemaakt met scheidsrechter Bart Vertenten en diverse bestuursleden van Waasland-Beveren.

“Ik viel van mijn stoel toen ik de persconferentie van het federaal parket zag. Ik ben enorm verrast en voel me bedot door mijn werkgever”, reageert Dennis van Wijk, tot voor kort trainer van KV Mechelen.

Van Wijk werd aangesteld om Malinwa voor de degradatie te behoeden, maar ondanks een prima parcours zakte KV Mechelen toch naar de Proximus League (1B). Tijdens KV Mechelen-Waasland Beveren, waarvoor dus indicaties van matchfixing bestaan, zat de Nederlander nog op de Mechelse trainersbank. “Van beïnvloeding heb ik in elk geval niets gemerkt. Ik sprak voor en na die match wel van duistere krachten, maar richtte mijn pijlen op Eupen-Moeskroen. Blijkbaar zat ik op het verkeerde spoor en gebeurde het allemaal onder mijn neus.”

Van Wijk heeft ook geen gekke herinneringen aan de partij in kwestie. “De ref (Bram Van Driessche, red) floot een prima wedstrijd. We speelden goed, maar het is niet zo dat we Waasland-Beveren naar huis speelden. Bovendien pakte Davy Roef uit met enkele knappe reddingen. Die heeft nog veel ballen gepakt.”

Spilfiguur in de zaak zou makelaar Veljkovic zijn. “Die man heb ik nooit gezien op KV Mechelen. Maar de burelen van het bestuur en de kleedkamers liggen ver uit elkaar natuurlijk.”