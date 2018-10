Opgelet voor files (en boetes) want politie voert vrijdagochtend actie door extra te controleren

Wie morgen, vrijdag, de weg op gaat met de auto riskeert extra te worden gecontroleerd door de politie. Niet dat u daarom per se iets fout hebt gedaan, met de acties protesteren politiediensten tegen een aantal zaken waar ze het niet eens mee zijn zoals de wijziging van hun statuut en het toenemende geweld tegen politiemensen. Maar ook de vele extra taken.

Zowel lokale als federale politie hebben hun deelname aan de acties bevestigd, al zal dat op de ene plaats zichtbaarder zijn dan op sommige andere plaatsen.

Hoeveel politiezones er effectief deel zullen nemen, kunnen de politievakbonden nog niet zeggen. Vooral in Brussel, Vlaams-Brabant, Limburg en de provincie Antwerpen is de actiebereidheid groot, zeggen ze.

Volgens Carlo Medo van NSPV hebben politieagenten hun buik vol van de afbraak van hun statuut en eisen ze respect van politici en burgers.

“Wij pleiten ervoor dat daders van geweld tegen agenten de maximale straf krijgen”, zegt Medo. Dat wordt al jaren beloofd, maar onlangs werd een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen met een enkelband vrijgelaten. “Een slag in het gezicht van alle politiemensen in ons land die elke dag hun leven riskeren voor de veiligheid van anderen.”

Ook de problematiek rond de transmigranten en de vele extra taken voor de politie, is voor velen een doorn in het oog. Net als het steeds opnieuw invallen voor stakende cipiers.

Dat allemaal samen maakt dat de frustratie bij veel agenten groot is. Dat willen ze vrijdagochtend nog eens tonen.

Welke acties mogen we vrijdag verwachten? “We vragen onze agenten om vrijdag vanaf 6 u. ’s morgens tot ongeveer 8.30 u. extra controles uit te voeren. Dat kan gaan van controle van voertuigen tot alcoholocontroles. Geen flitscontroles, dat gebeurt sowieso”, zeggen de bonden.

Bedoeling is voor het verkeer op te houden. “Gelukkig is vrijdagochtend een van de rustigste ochtendspitsen van de week”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum