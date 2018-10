Club-coach Ivan Leko in verdenking gesteld van witwassen, advocaat gaat in tegenaanval: “Men moet oppassen met verklaringen”

Ivan Leko, de coach van Club Brugge, is in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard en La Libre Belgique. Leko werd intussen alweer vrijgelaten, zonder voorwaarden. Hij werd volgens de kranten niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie. “Leko kan iedereen recht in de ogen kijken en zal morgen wellicht terug op het veld bij Club Brugge”, zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Maar men moet oppassen met verklaringen afleggen als die niet gesteund zijn door feitelijkheden.”

“De imagoschade van mijn cliënt is enorm”, zei zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in de studio bij VTM Nieuws. “Hij is gisteren met veel bombarie voor de ogen van zijn kinderen gearresteerd. Vandaag stond hij in alle kranten, ook de buitenlandse. Het is overal zijn hoofd, leg het nu nog maar eens uit dat er geen vuiltje aan de lucht is.”

“In de auto op weg naar huis vroeg hij aan mij of ik hem daarbij kon helpen”, voegde Van Steenbrugge daaraan toe in Terzake op Canvas. “Want waar kan hij nu nog aan de slag in het buitenland...? Ik kom terug en ik sla terug, dit mag niet onbestraft blijven, zei hij. We gaan ons daarover beraden maar het kan niet om iemand op zo’n manier aan te pakken. Leko heeft gevraagd hem te helpen want het gaat om zijn professionele carrière. Dat zal rechtgetrokken moeten worden.”

“Hij kan iedereen recht in de ogen kijken. Hij zal nog even moeten bekomen, want wat hij heeft meegemaakt is wel wat. Zeker die imagoschade en de familiale schade is enorm. Maar het is een heel sterke man, Club Brugge mag blij zijn dat het over zo’n trainer beschikt.”

“Witwassen is het nooit”

“Witwassen is het nooit. Witwassen betekent dat je illegale gelden in een legaal circuit laat terechtkomen. Het enige wat vandaag nog op de tafel ligt, is uitleg over een betaling die meneer Leko gehad heeft – een stuk van zijn salaris – in de periode van OH Leuven, een aantal jaren terug. Hij moet dat nakijken. Het was een nettobedrag dat hij gekregen heeft, hij moet dat nu enkel nog gaan verifiëren in hoeverre dat fiscaal aangegeven is. Hij deed dat niet zelf, maar vermits hij gisteren niet over zijn documenten beschikte, heeft hij wat tijd gevraagd.”

“Leko is integer, in schril contrast met de tenlastelegging”

“Het enige wat ik kan zeggen is dat men de voorbije maanden alle technieken heeft gebruikt, telefoontaps en zo meer. Men heeft alles nagegaan en meneer Leko is over alles wat men van hem wou weten ondervraagd geweest. Gisteren een goeie zes uur lang, vandaag nog eens bij de onderzoeksrechter, en het resultaat is dat meneer Leko een vrij man is en onder geen enkele voorwaarde staat van justitie. Dat is toch wel wat. Leko is integer tot en met, en dat in schril contrast met die tenlastelegging.”

“Men moet oppassen met verklaringen”

“Mogelijkerwijs is die operatie Propere Handen een goeie zaak, maar daar ga ik geen enkele verklaring over doen. Ik was bij de huiszoeking, en blijkbaar heeft Club Brugge een veeg uit de pan gekregen op die persconferentie. Ik kan daarvan zeggen dat alle facturatie van Club Brugge allemaal onderliggende verbintenissen hebben, ook door bedrijfsrevisoren zijn gecontroleerd. Men moet oppassen met verklaringen afleggen als die niet gesteund zijn door feitelijkheden. En dat is in het geval van meneer Leko zo en in het geval van Club Brugge”.

