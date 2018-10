Ouders slaan alarmkreet: “Onze zoon heeft nog 336 uur te leven, help ons”

De ouders van een vijfjarige jongen hebben een emotionele post op Facebook geplaatst. Hun zoontje Charlie Proctor heeft een bijzonder agressieve vorm van kanker en heeft nog maar 336 uur te leven. “Zijn kleinstje zusje zal hij nooit zien opgroeien”, schrijven ze, met een website erbij waar ze alsnog hopen hem te kunnen reden.

Het is de moeilijkste tekst die ze ooit hebben moeten schrijven, maar de ouders van Charlie Proctor uit het Britse Accrington vonden dat het hun plicht was om het te doen. Hun zoontje, amper vijf jaar oud, vecht al twee jaar tegen kanker nadat een tumor ontdekt werd in zijn lever. Maar de jongste maanden ging hij zo erg achteruit - de kanker is ook uitgezaaid naar zijn longen - dat ze een maand geleden erg slecht nieuws kregen van de dokter.

“Hij zei ons dat Charlie nog vier tot zes weken te leven heeft”, schrijven Amber Schofeld en Ben Proctor op Facebook. “Dat was bijna vier weken geleden geleden. Charlie heeft nog twee weken over om te ademen, veertien dagen om de wereld te zien, 336 uur om door te brengen met zijn kleine zus. Zijn kleinste zusje zal hij nooit zien opgroeien.”

“Hoe kan een ouder, die de laatste maanden van het leven van zijn kind plant, zich nog slechter voelen? Door de woorden Hij heeft nog vier tot zes weken te leven te horen.”

Toch hebben ze nog hoop, schrijven ze, dankzij een dokter aan de andere kant van de wereld die nog gelooft in een oplossing. “Hij is verbaasd dat Charlie nog niet kankervrij is en wil hem volgende week behandelen. Die behandeling zal wel enkele honderden ponden kosten.”

Het geld daarvoor hopen ze in te zamelen via crowdfunding. Dat bracht al meer dan 800.000 pond op. Bekijk de website hier.