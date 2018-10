Belg die jackpot van 17 miljoen won met Euromillions heeft zich gemeld

De Belg die vorige vrijdag de jackpot van 17 miljoen euro won met Euromillions heeft zich gemeld. Dat bevestigt de Nationale Loterij.

“Het enige wat we nu kunnen meegeven, is dat het een Franstalig persoon is”, zegt een woordvoerster van de Nationale Loterij. “Meer informatie maken we later bekend tijdens een persconferentie.”

Het is al de derde keer dit jaar dat een Belg aan de haal gaat met de jackpot. In augustus zag een gelukkige speler zijn rekening aangedikt worden met maar liefst 107 miljoen euro. Eerder dit jaar ging al een Belg naar huis met 17 miljoen euro.

Het Belgische record blijft voorlopig op naam van een anonieme straatveger uit Schaarbeek. Hij won in oktober 2016 een bedrag van 168 miljoen euro.