Hoogtevrees heeft ie alleszins niet, de Marokkaanse koorddanser Mustafa Danguir. De man heeft in Santiago, de hoofdstad van Chili, een straat overgestoken op een hoogte van 53 meter. De koord zelf was 65 meter lang. Danguir trok de aandacht van alle passanten in Santiago om reclame te maken voor het circus waar hij deel van uitmaakt.