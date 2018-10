Voorstel om ziekenhuizen financieel gezond te houden: “Laat buurgemeenten die er geen hebben meebetalen”

Geraardsbergen - Guido De Padt (Open VLD), burgemeester van Geraardsbergen, komt met een opmerkelijk voorstel om de slechte financiële toestand van veel ziekenhuizen te verbeteren. Hij stelt voor om buurgemeenten zonder een ziekenhuis mee te laten betalen voor de werkings- en pensioenkosten. “In ons ziekenhuis is 60 procent van de patiënten niet uit Geraardsbergen afkomstig, terwijl wij voor 100 procent opdraaien voor alle kosten en tekorten.”

De financiële situatie van de meeste ziekenhuizen in ons land is dramatisch. Een studie van de bank Belfius leert dat 4 op de 10 forse verliezen boeken. En de toekomst oogt weinig rooskleurig, door wat experts een heuse “pensioenbom” noemen. Kort samengevat doemt er voor de Belgische openbare ziekenhuizen de komende jaren een factuur op van zo’n 10 miljard euro aan pensioengelden voor hun statutair personeel. Als de ziekenhuizen dat geld niet kunnen ophoesten, zijn het de gemeenten of steden waar het ziekenhuis is gevestigd die de gigantische rekening krijgen gepresenteerd.

En dat ziet De Padt, burgemeester van Geraardsbergen en bestuurder bij het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) van Aalst met campussen in Geraardsbergen en Wetteren, niet zitten. “Temeer omdat 60 procent van de patiënten van ons ziekenhuis niet van Aalst, Wetteren of Geraardsbergen is. Ik doe daarom een oproep aan de burgemeesters van onze randgemeenten, waarvan de inwoners verzorgd worden in ons ASZ, om solidair te zijn.” Of met andere woorden: om mee in te staan voor de financiering van het ziekenhuis, én voor de zware pensioenlasten van het personeel.

Doen deze gemeenten dat niet, dan vreest De Padt dat “de financiële wurgkoord langzaam maar zeker zal worden dichtgeknepen”, met alle gevolgen voor de toekomst van zijn ziekenhuis.

Pensioenbom

De Padt is niet de enige burgemeester – met een ziekenhuis op zijn grondgebied – die zich grote zorgen maakt. Zorgnet Icuro, de koepelorganisatie van verzorgingsinstellingen in Vlaanderen, erkent dat de pensioenen van het ziekenhuispersoneel “een tikkende tijdbom zijn, voor talloze openbare ziekenhuizen die nog statutair personeel hebben”. De koepelorganisatie werkt aan een lijvig dossier om bij de federale overheid aan de alarmbel te trekken.

Want op veel bijval van de omliggende gemeenten – het gaat dan om Erpe-Mere, Halle, Ninove, Lede en Denderleeuw – hoeft De Padt niet te rekenen. “Als wij moeten betalen voor de kosten van het ziekenhuis van Geraadsbergen, mogen wij dan ook een factuur sturen voor het vele verkeer vanuit Geraardsbergen dat door Erpe-Mere richting de oprit van de E40 rijdt?”, reageert burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere. “Ik trek het nu wat op flessen, maar mij lijkt dat zo’n ernstig dossier – dat over de gezondheid van mensen en ook over heel veel geld gaat – op het hoogste niveau moet worden geregeld.”

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) beklemtoont in een reactie dat er met veel ijver wordt gewerkt aan een oplossing voor de pensioenbom die de komende jaren bij vele ziekenhuizen dreigt te ontploffen, met alle gevolgen voor de betrokken gemeentes. Er wordt samengewerkt met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Een definitieve oplossing is er echter nog niet, wordt toegegeven.