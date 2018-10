Melania Trump omschrijft zichzelf als “meest gepeste persoon ter wereld”

Melania Trump heeft zichzelf in een interview met de Amerikaanse zender ABC omschreven als “de meest gepeste persoon ter wereld”.

Op de vraag van de journalist of dat echt haar mening is, corrigeerde de Amerikaanse First Lady dat ze “een van de meest gepesten” is. “U zou moeten zien wat de mensen zeggen over mij.” Nog volgens Trumps derde wettige echtgenote zette die pestervaringen haar aan om zich in te zetten voor de BeBest-campagne, tegen online pesten.

Trump werd geïnterviewd in de marge van haar Afrika-tournee, die haar vorige week naar Ghana, Malawi, Kenia en Egypte bracht. Tijdens die trip kreeg ze zware kritiek omdat ze een helm uit het koloniale tijdperk droeg. “Ik zou willen dat de mensen zich concentreren op wat ik doe, niet op wat ik draag.”

Er zijn al vaker vraagtekens geplaatst bij het engagement van Melania Trump voor BeBest, omdat haar echtgenoot zowel online als tijdens campagnetoespraken grof taalgebruik niet bepaald mijdt.

“We moeten kinderen opvoeden over sociaal-emotioneel gedrag, zodat ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan als ze opgroeien”, zei Trump nog in het interview.